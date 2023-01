neues Projekt für Geflüchtete Mehrgenerationenhaus Wittenberg: Deutsch-ukrainischer Kinderchor vor Gründung

Das Wittenberger Mehrgenerationenhaus will ein neues projekt starten. Jetzt wurde angekündigt, dass der Theaterjugendclub einen deutsch-ukrainischen Kinderchor gründen will. Erste Probe soll laut Leiter Markus Schuliers an diesem Freitag sein.