Mehrere Unfälle nach dem ersten Schnee im Kreis Wittenberg

Im Landkreis gab es am Montagmorgen mehrere Unfälle aufgrund glatter Straßen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wittenberg/MZ - Mit dem Einsetzen des ersten Schnees der Wintersaison gab es am Montag im Kreis Wittenberg in der Nacht und am Morgen mehrere Glätteunfälle.