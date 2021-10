Mehrere Einbrüche am Wochenende in Wittenberg innerhalb weniger Stunden

Wittenberg/MZ - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in Wittenberg mehrere Fenster und Türen gewaltsam aufgebrochen worden. Was die Täter gesucht haben, ist laut Polizei aber unklar, denn entwendet worden ist dem ersten Anschein nach nichts.

Der erste Einbruch soll sich gegen 0.20 Uhr in der Schillerstraße ereignet haben. Hier wurde ein Kellerfenster des „Luther-Melanchthon-Gymnasiums“ aufgehebelt.

Anschließend wurde in der Sternstraße gegen 1.40 Uhr das Fenster eines Büro- und Werkstattgebäudes geöffnet. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen und Räume durchsucht.

Schließlich gab es gegen 2.40 Uhr im Teucheler Weg einen versuchten Einbruch an der Eingangstür eines Drogeriemarktes - der allerdings misslang.