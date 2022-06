Mehr Lehrstellen, weniger Bewerber im Kreis Wittenberg

1.144 Personen suchen in diesem Sommer einer Lehrstelle. Das sind weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig wächst das Angebot.

Die Situation am Ausbildungsmarkt

Wittenberg/MZ - Der zunehmende Personalbedarf der Unternehmen zeigt sich immer mehr auch auf dem Ausbildungsmarkt. Darauf hat die Arbeitsagentur Dessau-Roßlau-Wittenberg hingewiesen. So haben die Unternehmen im Agenturbezirk seit Oktober 2021 fast zehn Prozent mehr Lehrstellen gemeldet als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig ist allerdings der demografische Wandel deutlich spürbar. Es gibt immer weniger Bewerber.

Hohe Bereitschaft

„Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist sehr groß. Aktuell stehen aber weniger junge Menschen für eine Ausbildung zur Verfügung, als Stellen angeboten werden. Rein rechnerisch gibt es für jeden Jugendlichen etwa zwei Lehrstellen“, beschreibt Birgit Ruhland, Chefin der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau-Wittenberg in einer Pressemitteilung die Situation. „Die Bewerber können sich, bei entsprechenden Noten, ihren Ausbildungsplatz aussuchen, während es für die Firmen immer schwieriger wird, Nachwuchskräfte zu finden.“

Dazu kommt ein Corona-Problem: In den vergangenen beiden Schuljahren war die Berufsorientierung stark eingeschränkt. Messen, Praktika und persönliche Beratungen mit den Berufsberatern seien kaum möglich, bedauert Ruhland. Dies erschwere die Berufsorientierung der Jugendlichen sehr. Darauf sollten sich die Unternehmen einstellen. „Oft wissen Schüler nicht genau, was sich hinter einzelnen Berufsbezeichnungen verbirgt. Damit wird die Wahl des richtigen Berufes schwierig.“

562 Schüler suchen noch

Bis Mai haben sich im Agenturbezirk Dessau-Roßlau-Wittenberg insgesamt 1.144 Jugendliche gemeldet (plus zwei gegenüber 2020/21), die in diesem Sommer eine Berufsausbildung in der Region beginnen wollen. Aktuell suchen noch 562 Bewerber nach einem Ausbildungsplatz.

Seit Oktober 2021 wurden der Arbeitsagentur gleichzeitig insgesamt 2.090 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet (plus 165 gegenüber 2020/21). Aktuell sind davon noch 1.237 Lehrstellen offen. „Schon jetzt ist erkennbar, dass nicht alle Ausbildungsstellen besetzt werden können. Daher sollten die Unternehmen sich jetzt entscheiden“, appelliert Ruhland an die Firmen.