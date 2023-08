Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wörlitz/MZ - Besucherzuwächse in Schlössern und Museen des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs vermelden Daniela Borngräber von der Welterbezentrum Gartenreich Dessau-Wörlitz gGmbH und Julia Cahnbley, Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Wie es am Rande einer Pressekonferenz zum Gartenreichtag (die MZ berichtete) hieß, ist – per 31. Juli – allein für Insel Stein und Villa Hamilton im Wörlitzer Park eine Steigerung von 34,5 Prozent zu verzeichnen. Zugrundegelegt wurde der Vergleichszeitraum März bis 31. Juli 2019, also die Zeit vor der Corona-Pandemie und vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine.