Mehr Freiraum in Wittenberg wagen

Wittenberg - Es nähert sich ein weiteres Jubiläum. 2022 wird es ein halbes Jahrtausend her sein, dass Luther, wie man so sagt, die Bibel übersetzte. Binnen elf Wochen lag das Neue Testament auf dem Tisch. Es wurde, wie man heute so sagen würde, ein Bestseller und erfuhr rasch Neuauflagen. Übersetzt ab September 1522 auf der Wartburg, gilt Luthers Werk bis heute als ein Meilenstein für die Entwicklung der deutschen Sprache. Und weil das so ist, ist 2022 eben auch nicht nur ein Kirchenjubiläum zu begehen.

Praktisch, dass der Verein „Campus“, der sich seit vielen Jahren dem weiten Feld der Bildung in der Lutherstadt verschrieben hat, derzeit einen Sprachwissenschaftler an seiner Spitze hat. Seit November heißt sein Vorsitzender Gerhard Meiser, emeritierter Professor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mit Meiser an der Spitze und dem Jubiläum vor Augen will der Verein, um den es in den letzten Jahren eher ruhig war, nun mit „Aktionen, die in die Öffentlichkeit hineinwirken und mit Sprache zu tun haben“, in Erscheinung treten beziehungsweise diese befördern.

Brücke ins Jahr 2022

Wie Meiser der MZ berichtete, geschehe dies im Auftrag der Stadt, deren Oberhaupt, Torsten Zugehör (parteilos), dem Vereinsvorstand ebenfalls angehört. Als eine Brücke hin zu dem, was da 2022 kommt - Wittenberg macht sich aus diesem Anlass auch begründete Hoffnung als Ausrichtungsort der Landesliteraturtage - gilt ein Format, das ab diesem Freitag Leben auf den Marktplatz bringen soll. „Freiraum Wittenberg“ heißt das Kulturprojekt, hinter dem sich der Wittenberger Regisseur - und als solcher Hansdampf in vielen Gassen - Markus Schuliers verbirgt. Zwischen 16 und 18 Uhr sind Performances zum Thema Sprache geplant, die über Lautsprecher ein größeres Publikum erreichen sollen - und vor allem ein jüngeres, so Meiser. Den Auftakt am 3. September machen Schuliers und sein Theaterjugendclub selber, die Tonaufzeichnungen fanden am vergangenen Mittwoch im Stadthaus statt. „Wir kommentieren die Welt“, fasst Schuliers zusammen und setzt auf einen „Überraschungseffekt“ bei den Passanten, wenn plötzlich vom Altan des Alten Rathauses herab Stimmen ertönen, dort steht der Lautsprecher. Die aufgezeichneten Beiträge dauern laut Schuliers je eine halbe Stunde und werden in den zwei Stunden mehrfach wiederholt.

Nicht ohne die Thesen

Inhaltlich stellt er „Antikriegsgedichte von Gryphius bis Grass“ in Aussicht, für weitere „akustische Erlebnisse“ würden Dirk Wald mit Gitarrenmusik und Bernhard Naumann sorgen, letzterer nimmt sich, logo, die 95 Thesen vor. So jedenfalls sähen die derzeitigen Planungen für die bis Oktober laufende Reihe aus, die freilich nicht umsonst „Freiraum“ heißt, sprich, weiteren Akteuren offensteht.

Campus tritt bei „Freiraum“ als Veranstalter auf und unterstützt das Kulturprojekt logistisch und finanziell, etwa bei der Tontechnik. Dass der Verein hier wiederum Unterstützung durch die Volksbank erfahren hat, ist für Meiser, wie er sagte, Beweis, dass vieles geht in einer kleineren Stadt mit kurzen Wegen. „Ich bin sehr gerne in Wittenberg“, so der Professor, der 1952 in Hof geboren wurde und in Regensburg aufwuchs, über seine Besuche in der Lutherstadt. Dass er seit vielen Jahren auch dem Verein „Wortwerk Wittenberg“ angehört und dessen Vorsitzender ist, wird im Jubiläumsjahr 2022 ebenfalls noch eine Rolle spielen: Gemeinsam mit der Stiftung Luthergedenkstätten will man eine Ausstellung zu 500 Jahre „Septembertestament“ - so nennt die Fachwelt Luthers Bibelübersetzung in jenen Wochen - erarbeiten. Arbeitstitel: „Sprachlabor Reformation“.

Die Aufgabe, die sich Wortwerk Wittenberg als eine akademische Gründung gestellt hat, ist freilich ungleich größer. Man wolle Wittenberg zu einem „Bildungszentrum für deutsche Sprache“ machen, so Meiser; eine einschlägige „Forschungsbibliothek“ in der Leucorea sei weit gediehen. (mz)