Am Wochenende fand in Pretzsch das 18. Mitsubishi Elbetreffen stand. Mehr als 300 Autos und noch mehr Fans sind gekommen.

Mehr als 300 Autos auf dem 18. Elbetreffen in Pretzsch

Grösstes Mitsubishitreffen in Europa

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pretzsch/MZ - Um die 330 Mitsubishis füllten am Wochenende den Sportplatz in Pretzsch, darunter so manche Sehenswürdigkeit.