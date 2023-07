Die Mediclin-AG erwägt das Herzzentrum in Coswig an einen neuen Betreiber zu verkaufen.

Coswig/MZ - Plant die Mediclin-AG das Herzzentrum in Coswig zu verkaufen? Das schreibt Professor Peter Lanzer, einer der ersten Chefärzte der Klinik. Vor dem Hintergrund des Jahrestages der Eröffnung des Hauses – am 1. Juli – berichtet Lanzer in einem Schreiben an die MZ von solchen Tendenzen. „Heute, 25 Jahre nach seiner Gründung, steht das Herzzentrum Coswig nach noch inoffiziellen Angaben erneut zum Verkauf an“, heißt es darin. Dann übt Lanzer Kritik am Konzern.