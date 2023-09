Welche Sorgen Anwohner deshalb haben, weil die Friedrich-Engels-Straße in Wittenberg immer noch unbefestigt ist. Die Stadt will sich Fragen stellen.

Anwohner der Friedrich-Engels-Straße in Wittenberg am 1. September 2023, da war die Straße gerade geschoben worden mit mittelmäßigem Erfolg, wie die Wasseransammlungen zeigen.

Wittenberg/MZ - Wo sonst kleine Seen vorsichtige Autofahrer dazu bewegen, auf den Bordstein auszuweichen – wer weiß schon, wie tief ein Schlagloch ist –, ist es am Freitag staubtrocken und beinahe plan in der Friedrich-Engels-Straße in Wittenberg. Die wurde kürzlich geschoben, doch wie wenig nachhaltig das ist, war bereits am vorvergangenen Freitag zu sehen. Da lag das Schieben eine Woche zurück, es hatte einen heftigeren Regenschauer gegeben und schon waren sie wieder da: kleine Seen.