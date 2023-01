Marlo ist das Neujahrsbaby - Welche außergewöhnlichen Namen Babys 2022 bekommen haben

Eine Kembergerin bringt in der Silvesternacht ihren zweiten Sohn im Wittenberger Krankenhaus zur Welt. Was 2022 zu bieten hatte und welche außergewöhnliche Namen Kinder aus dem Kreis tragen.

In Wittenberg wurde auch dieses Jahr ein Neujahrsbaby geboren.

Wittenberg/MZ - Marlo ist der Name des Neujahrsbabys, das im Evangelischen Krankenhaus Paul Gerhardt Stift in Wittenberg geboren wurde. Darüber informiert am Sonntag Stift-Sprecherin Janet Pötzsch und zitiert die Mutter des Kindes, die Kembergerin Marie Michelle Schwarz.