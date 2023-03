Wittenberg/MZ - 27 Lichtszenen können in der Schlosskirche per Computer für unterschiedliche Anlässe gesteuert werden. Welche Szenerie am Sonntag, dem 26. März, zum Einsatz kommt, vermag Schlosskirchenkantorin Sarah Herzer noch nicht zu sagen. Nur so viel: „Es wird spannend.“ Das trifft sicher auch auf die Markus-Passion von Jan Bender zu, die dann in einer szenisch-liturgischen Fassung aufgeführt wird. Bender, Kirchenmusiker und Komponist (1909 bis 1994), war lange in den USA tätig, unter anderem auch in Wittenbergs Partnerstadt Springfield, Ohio, an der Wittenberg University. Sarah Herzer, die selbst aus den Vereinigten Staaten stammt, kannte ihn. Seine Musik zeichne sich aus als „harmonisch modern, ausdrucksstark in der Nähe zum Text, aber nicht zu gefühlsbetont“.

