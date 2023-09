Wittenberg/MZ - Gegen einen Mann aus Wittenberg wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Am Montag, 18. September kam es um 15.50 Uhr vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes in der Schillerstraße in Wittenberg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, welche in einer Körperverletzung endete, bei welcher auch Tierabwehrspray eingesetzt wurde.

Sowohl der 30-jährige Geschädigte als auch der 34-jährige Beschuldigte wurden laut angaben der Polizei dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde folglich hinzugezogen, jedoch wurde medizinische Hilfe abgelehnt. Gegen den 34-jährigen Wittenberger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.