Mann sorgt in Zug nahe Wittenberg für Ärger: Notbremse betätigt, Scheibe zerstört, Snackautomat geplündert

Lutherstadt Wittenberg - Am frühen Donnerstagmorgen, den 11. November 2021, gegen 1.50 Uhr, wurde die Bundespolizei in Magdeburg durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über eine Person informiert, die sich im Bereich von Wittenberg in einem Leerzug befunden hatte und mit diesem bis zum Hauptbahnhof Wittenberg gefahren war.

Hierbei hatte der Mann gleich mehrere Straftaten begangen: Zunächst hatte er gleich mehrfach die Notbremse betätigt, verweigerte sich aber den Aufforderungen des Zugpersonals, den Zug zu verlassen.

Zudem riss er den Nothammer aus seiner Verankerung und zerstörte damit eine Glasscheibe sowie den Snackautomaten. An diesem bediente er sich, aß mehrere Sachen und packte weitere Lebensmittel in einen Plastikbeutel. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Hauptbahnhof Wittenberg und konnte dort den 40-Jährigen stellen.

Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, eines besonders schweren Falls des Diebstahls, Hausfriedensbruch, Missbrauch von Notrufen und Sachbeschädigung.