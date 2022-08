Mann schläft in der Sonne ein und stirbt wenige Tage später in Wittenberger Krankenhaus

Ärzte kämpften tagelang um das Leben des Mannes aus dem Kreis Wittenberg. Er war vermutlich in der prallen Sonne eingeschlafen.

Das Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Ein Patient aus der Region Wittenberg ist in den vergangenen Tagen vermutlich an den Folgen von Überhitzung verstorben. Das teilte das Wittenberger Paul-Gerhardt-Stift am Donnerstag auf Anfrage mit. Ein alleinlebender Senior sei im Garten eingeschlafen und erst nach Stunden gefunden worden.