Mann greift in Wittenberg in Ladenkasse

Wittenberg - Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr sollen zwei Männer versucht haben, in einem Geschäft in der Wittenberger Collegienstraße an das Bargeld in der Kasse zu gelangen. Ein Mann habe die Mitarbeiterin des Geschäftes vor dem Geschäft in eine Beratung verwickelt, derweil der zweite sich ins Geschäft schlich und sich dort an der Kasse zu schaffen machte.

Dies bemerkte die Mitarbeiterin jedoch und wandte sich dieser Person zu, die daraufhin aus dem Geschäft rannte. Beide Männer sollen in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Erbeutet haben sie nichts. (mz/red)