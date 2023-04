Der Vorwurf wiegt schwer, das in Aussicht gestellte Strafmaß scheint niedrig: Mann aus Vockerode soll seine Frau mit Hammer verletzt und sie vergewaltigt haben.

Vockerode/MZ - Ein Strafmaß zwischen sieben und acht Jahren für versuchten heimtückischen Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung? Rechtsanwalt Sven Tamoschus, der die Geschädigte in der Nebenklage vertritt, zeigte sich vom Verständigungsvorschlag, den die 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am Mittwoch zum Prozessauftakt unterbreitete, „ein bisschen erschreckt“.