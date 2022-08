Mann aus Vockerode entgeht langjähriger Haftstrafe.

Durch gewerbsmäßigen Betrug in 23 Fällen verschaffte er sich Einkünfte in Höhe von fast 25.000 Euro.

Dessau/Vockerode/MZ - Ein 29-Jähriger aus Vockerode muss sich in nächster Zeit sehr am Riemen reißen. Sonst drohen ihm nämlich drei Jahre und drei Monate Gefängnis. Vorerst hat die 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau seine Bemühungen anerkannt, den von ihm angerichteten Schaden aus der Welt zu schaffen. Und der ist recht üppig. Durch gewerbsmäßigen Betrug in 23 Fällen verschaffte er sich Einkünfte in Höhe von fast 25.000 Euro.