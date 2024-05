Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Das Tierheim in Wittenberg ist kurz vor der Kapazitätsgrenze – personell, und auch finanziell. In jüngster Zeit haben die Mitarbeiter der Tiereinrichtung einige Katzenkinder, die „Maikätzchen“, in Obhut genommen. Etwa ein Dutzend Kitten sind im neu gestalteten Katzenhaus an der Belziger Chaussee einquartiert worden. Sechs von ihnen versorgt eine Mitarbeiterin obendrein zu Hause. Ein Vollzeitjob.