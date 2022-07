Magisches Plätzchen am Coswiger Olympiasee

Cora Barth bietet auf dem Coswiger Campingplatz am Olympiasee in einem umgebauten Wohnwagen „zauberhafte Massagen“ und Kartenlegen an.

Coswig/MZ - So außergewöhnlich, wie Cora Barth in der ihr ganz eigenen freundlichen und zugänglichen Art, ihrem Charisma und nicht zuletzt mit ihrer Beschäftigung daherkommt, so gewöhnlich beschreibt sie ihr größtes Glück. „Positives Feedback“, sagt sie nur, „das ist das Schönste, was es gibt für mich.“ Die Massagetherapeutin ist bereits seit Jahren auf verschiedenen Mittelaltermärkten der Region unterwegs und bietet in ihrem einzigartig her- und eingerichteten Wohnmobil neben „Zauberhaften Massagen für Körper, Geist und Seele“ auch das Kartenlegen an.