Macht Wittenberger Feuerwehr Werbung für die AfD?

Wittenberg/MZ - Kaum eine Berufsgruppe ist in Deutschland derart angesehen wie die Feuerwehr. Ob hauptamtlich oder „freiwillig“, erreicht sie in Umfragen Werte in den hohen 90 Prozent. Weil wir wissen, dass sie uns retten. Weil wir uns auf sie verlassen können, egal wer wir sind. Passt es da ins Bild, wenn eine Feuerwehr etwas zur Veranstaltung einer Partei beiträgt? So ist es geschehen am Tag der Deutschen Einheit in Wittenberg. Da schmückte Gerät der Freiwilligen Feuerwehr Wittenberg-West ein Familienfest der AfD. Zwischen Hüpfburg und Rostbratwürstchen sollte die „Feuerwehr“ mit „Wasserspielen“ Besucher anziehen, wie es in der Einladung des AfD-Kreisverbands hieß.

