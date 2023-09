Mara Masser, eine junge Wittenbergerin, hat ehrgeizige Ziele. Das merkt man auch daran, dass sie das beste Abitur ihres Jahrgangs erzielt hat. Was für ein Stipendium sie nun erhält und wie sie damit in ihre Zukunft startet.

Hundertwasser-Stipendiatin Mara Masser am Haus Melanchthon in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Mara Masser ist am Kofferpacken. Die junge Frau bereitet sich vor auf eine Reise nach Spanien, genauer: nach Tarragona, eine Hafenstadt in Katalonien. Am Dienstag geht es los.