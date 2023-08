Zur Wiedereröffnung von Haus Melanchthon in Wittenberg überreicht der Landrat ein besonderes Messgerät. Was es außerdem gibt.

Wittenberg/MZ - Zur Wiedereröffnung von Haus Melanchthon nach mehrjähriger Sanierung am 21. August war Wittenbergs Landrat Christian Tylsch (CDU) nicht mit leeren Händen gekommen. Angesichts der geplanten Fusion von Luther-Melanchthon-Gymnasium (LMG), zu dem Haus Melanchthon gehört, mit dem Lucas-Cranach-Gymnasium überreichte er der Leiterin des LMG, Anja Aichinger, einen Sextanten. Durch die Fusion entstehe ein einmaliges Dreigestirn, „das uns allen den Weg in die Zukunft weist“, so Tylsch, der das überbrachte Messinstrument als eines für die gesamte neu entstehende Schule bezeichnete. Der Sextant möge daran erinnern, „dass wir, wie die Seefahrer von einst, den richtigen Kurs halten, unsere Position kennen und mit Weisheit und Mut in die Zukunft navigieren“.