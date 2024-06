Ein Lottospieler aus dem Landkreis Wittenberg hat bei einer Ziehung am Samstag Glück. Er bekommt eine besondere Summe.

Magdeburg. - Ein Lottospieler aus dem Landkreis Wittenberg hat 77.777 Euro im Lotto gewonnen. Dem oder der Unbekannten glückte das in der Zusatzlotterie Spiel 77 am Samstagabend, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte.

Demnach hatte der Spieler, der Anfang Mai anonym seine Kreuze gesetzt hatte, sechs Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt den Angaben zufolge bei rund 1 zu 1,1 Millionen.

Lotto-Gewinner im Landkreis Wittenberg holt 250.000 Euro nicht ab

Lesen Sie auch: Chance bei 1 zu 1 Million: Hallenser gewinnt Lotto-Hauptgewinn!

Der Gewinn ist der 13. ab 5000 Euro in diesem Jahr im Landkreis Wittenberg. Ende April gelang einem ebenfalls unbekannten Glückspilz ein Gewinn über 250.000 Euro, der bisher nicht angefordert wurde.

Lesen Sie auch: Lotto sucht Gewinner von 250.000 Euro! Will denn keiner das Geld haben?

Rund 750.000 Euro an Gewinnen wurden aus dem Jahr 2023 bislang nicht abgeholt. Lotto Sachsen-Anhalt zufolge verfallen sie nach einer Frist von drei Jahren.