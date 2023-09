Am Königsee zwischen Gräfenhainichen und Kemberg steht seit fast 50 Jahren ein monströser Betonriese verloren im Wald. Schon zu DDR-Zeiten verboten die Behörden den Weiterbau eines Ferienlagers des Energiekombinates West. Aber warum?

Traum in Trümmern: Wie die DDR-Führung den Bau eines Ferienlagers bei Kemberg stoppte

Die Partyecke in einem Nebenraum.

Rotta/MZ - Für Sabine Richter ist es ein ständiges Ärgernis, allerdings mittlerweile eins, über das die Wirtin der Heidegaststätte „Am Königsee“ nicht mehr groß nachdenkt. Nur einen Kilometer entfernt von ihrem beliebten Restaurant, der Pension und der idyllischen Bungalowanlage am malerischen kleinen See hockt ein riesiges Monster im Wald unmittelbar an der Straße zum nächstgelegenen Ort Rotta.