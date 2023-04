Erik Lutzmann gewinnt am Mittwochabend den A-Lauf bei den Kreismeisterschaften über 10.000 m souverän und in starker Zeit.

Lokalmatador trumpft in Pretzsch auf

Pretzsch/MZ - Tobias Trabitz (TSG Wittenberg) liegt am Mittwochabend auf dem Sportplatz in Pretzsch mit seinem Favoritentipp für den A-Lauf – hier starten Sportler, die unter 45 Minuten bleiben – bei den offenen Kreismeisterschaften über 10.000 m völlig richtig. Erik Lutzmann, der Lokalmatador von Grün-Weiß Pretzsch, trumpft gleich nach dem Start stark auf und liegt bereits nach der ersten von 25 Runden vorn. Aber an seinen Fersen kleben Fabian Felix und Trabitz.