Lohnender Familienausflug in Wittenberg

Die traditionsreiche Veranstaltung in Wittenberg lockt zahlreiche Besucher. Was es zu sehen gab und wofür die Erlöse eingesetzt werden sollen.

Wittenberg - „Die Bahnaktionstage sind bei uns in jedem Jahr Pflicht“ sagt die junge Mutter aus Wittenberg mit ihrem strahlenden Junior an der Hand, gerade auf dem Weg in die große Halle zu den vielfältigen Angeboten der Modellbahnsammler und Teilehändler. Dagegen ist der Senior aus Pretzsch am Imbiss neben der Halle noch ganz gespannt auf alles, was ihn erwartet. „Ich bin das erste Mal hier, meine Familie hat mich heute rausgelockt“, meint er lächelnd.