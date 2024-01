Wittenberg/MZ - Ein 49-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montagabend um 22.50 Uhr in Wittenberg die Dobschützstraße aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Apollensdorf Nord mit der Absicht, nach links auf den Nussbaumweg abzubiegen.

Dabei verlor er aufgrund der Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge prallte er mit dem hinteren rechten Reifen auf den rechtsseitigen Bordstein und fuhr anschließend gegen das dort befindliche Verkehrszeichen. Dabei entstand Sachschaden.

Lkw fährt in den Gegenverkehr

Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr am Dienstag ein 42-jähriger Lkw-Fahrer um 05.27 Uhr die K 2020 aus Richtung Boos kommend. Kurz hinter dem Ortseingang Dabrun verlor er in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet aufgrund der winterglatten Fahrbahn in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 50-jähriger Opel-Fahrer versuchte nach rechts auf den Grünstreifen auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Opel nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste

Weitere witterungsbedingte Verkehrsunfälle ereigneten sich am Dienstagmorgen um 07.40 Uhr zwischen einem Sprinter und einem VW in der Wittenberger Puschkinstraße in Höhe der Tankstelle sowie um 08.15 Uhr auf der B 107, circa 200 Meter vor Göritz aus Richtung Jesering kommend. Hier rutschte ein Lkw in den Straßengraben. Erst ein Traktor konnte den Lkw aus den Graben ziehen. Bei diesen beiden Unfällen kam es zu Sachschäden.