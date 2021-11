„Licht rettet Leben“: Polizei nimmt in Wittenberg Radfahrer unter die Lupe - Die Bilanz des Aktionstags

„Licht rettet Leben“ lautete am Donnerstag der Schwerpunkt von Kontrollen in der Aktion „#MenschenaufmRad - Sicher durch den Verkehr“. Die Beamten des Polizeireviers Wittenberg haben unter anderem in der Dresdener/ Ecke Kirchhofstraße (Foto), in der Dessauer und in der Triftstraße/ Ecke Mittelfeld kontrolliert. Zudem wurden mobile Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt mussten sie 25 Verstöße ahnden. 14 Radfahrer waren entgegengesetzt zur Fahrtrichtung unterwegs, vier Räder hatten technische Mängel und einmal wurde das Handy beim Radfahren benutzt. Die restlichen sechs Verstöße haben Pkw-Fahrer begangen. Übrigens gab es für vorbildliches Verhalten beziehungsweise für Räder, die in Ordnung waren, ein kleines Geschenk als Anerkennung.