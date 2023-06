Der „Der Licht an! Konzerte“- Verein besteht seit 30 Jahren. Wie das in Wittenberg gefeiert werden soll.

Licht an! Konzerte

Wittenberg/MZ/CNI - „Music & Memories“ lautet das Motto eines Konzertes mit Dieter Falk, zu dem der Wittenberger Verein „Licht an! Konzerte“ einlädt. Anlass ist das 30-jährige Bestehen des Vereins. Falks Gastspiel findet am diesjährigen Reformationstag im Stadthaus statt, aber bereits am kommenden Samstag, dem 1. Juli, startet der Kartenvorverkauf.