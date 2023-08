Das Areal am Naturlehrpfadhaus im Coswiger Ortsteil Jeber-Bergfrieden, der Lehrpfad und der Rundweg sollen wieder zum Lernen dienen.

Lernen im Grünen - Spendenaufrauf für Naturlehrpfad in Coswig

Daniela Jännsch an einer der mittlerweile stark vergilbten Informations- und Lehrtafeln, die ebenfalls erneuert werden sollen.

Jeber-Bergfrieden/MZ - „Dieser Ort, mitten im Wald, ist gut bekannt in unserer Region“, sagt Daniela Jännsch. Die Geschäftsstellenleiterin im Coswiger Infozentrum des Vereins Naturpark Fläming spricht vom Naturlehrpfadhaus in Jeber-Bergfrieden. Bereits seit 1975 existiert das Areal mitten im Fläming und wurde in den vielen Jahren mal mehr, mal weniger besucht.