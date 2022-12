Lerchenmanagement für Landesstraße 126

Wittenberg/MZ - Sage niemand, dass es nicht auch Positives gibt in der schier unendlichen Geschichte der Wittenberger Ortsumfahrungen. „Wir haben das Thema Feldlerche erfolgreich beackert“, erklärte Oliver Grafe in dieser Woche im Bauausschuss. Der Leiter der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) war, als „Überraschungsgast“, wie manche fanden, nach Wittenberg gekommen, um über den aktuellen Planungsstand der vier Umfahrungen zu informieren. Dies vorweg: Bauarbeiten sind weiterhin nicht in Sicht, womit fraglich bleibt, ob zumindest ein Teil der Straßen bis zur Großveranstaltung Landesgartenschau 2027 fertig sein wird. Die Probleme sind vielfältig, teils auch vielschichtig, entsprechend verzögern sich die Verfahrensschritte.

