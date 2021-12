Leichter Baumpate in Wittenberg werden

Verwaltung unterbreitet der Politik einen Vorschlag zu effizienterem Umgang mit privaten Spendenwilligen. Was in dem Konzept-Entwurf steht.

Wittenberg/MZ - Rund ein Jahr nach einem entsprechenden Vorstoß der SPD liegt nun ein Vorschlag auf dem Tisch, wie in der Lutherstadt in Zukunft mehr Baumpatenschaften ermöglicht werden können. Der Stadtrat hatte Ende November 2020 die Verwaltung aufgefordert, ein solches Konzept zu erarbeiten. Denn bis dato haben Privatleute oder Firmen in Wittenberg nur sporadisch die Möglichkeit, sich und der Allgemeinheit einen Stadtbaum zu pflanzen, entsprechend gering ist die Zahl der Patenbäume im Stadtgebiet noch, sieht man von dem Sonderfall Luthergarten einmal ab.

Mehrere Vorteile

„Grundsätzlich ist die Vergabe von Baumpatenschaften von großem Interesse für die Stadt“, heißt es in der Beschlussvorlage, die sich seit dem gestrigen Montag auf Tour durch die politischen Gremien befindet; nach mehreren Ortschaftsräten wird sich am kommenden Montag dann auch der Bauausschuss des Stadtrats mit dem Thema befassen. Die Vorteile seien sowohl finanzieller als auch ideeller Natur, heißt es unter Verweis auf die jüngst beschlossene Grünflächenstrategie und Instrumente wie „Stadtgrün naturnah“, die ebenfalls für Klima- und Artenschutzbelange sensibilisieren sollen.

Auf drei Seiten, zwei davon entfallen auf den eigentlichen Konzept-Vorschlag, werden Ausgangssituation, Hindernisse und die künftige Vorgehensweise dargestellt. Probleme, die bei den bisher üblichen Einzelfallentscheidungen auftreten können - und durch eine wie es heißt 2021 deutlich gestiegene Nachfrage noch verschärft worden sind - betreffen demnach insbesondere den gewünschten Standort, das sei in der Regel die Altstadt, die Differenz zwischen Spende und tatsächlichen Kosten sowie individuelle Vorstellungen hinsichtlich etwa der Baumart. Dies koste den zuständigen Fachbereich viel Zeit.

Das Konzept soll nun den Aufwand für die Verwaltung verkleinern und gleichzeitig Spendern in spe einen einfachen Zugang ermöglichen. Dabei sei berücksichtigt worden, dass die Umweltbedingungen für Stadtbäume heutzutage allgemein nicht die besten und städtische Freiflächen vielfach für obligatorische Ersatzpflanzungen reserviert sind.

Vorgeschlagen wird daher, Spendenwilligen auch bereits existierende Jungbäume anzubieten, nämlich solche ab Pflanzdatum 2019. Mit einem Mindestbetrag zwischen 250 und 300 Euro wäre man hier dabei. Die dadurch frei werdenden Mittel könnten langfristig zum Schutz des Baumbestandes eingesetzt werden, da sich der Baum ja bereits zuvor in Pflege befunden hat.

Etwas teurer und etwas aufwändiger gestalten sich Neupflanzungen. Pauschal mindestens 550 Euro setzt die Verwaltung hierfür an, zudem gelten Mindestanforderungen an Herkunft und Qualität des Pflanzmaterials. „Extern zur Verfügung gestelltes Pflanzmaterial wird nicht verwendet.“ Gepflanzt werde turnusmäßig im Frühjahr und im Herbst, nur in Ausnahmefällen zu einem besonderen Termin; zu diesem, etwa dem Hochzeitstag, könnte dann aber die Enthüllung des Schildes stattfinden. Möglich sein sollen neben der Übernahme der Patenschaft für einen bestimmten Baum auch Teilspenden unterhalb der genannten Summen, außerdem jährlich wiederkehrende Zuwendungen.

Herauspflücken können soll man sich seinen Baum digital, eine entsprechende Karte werde über die jeweils möglichen Standorte informieren. Auf dieser noch zu erstellenden Website „Baumpatenschaften“ im Online-Portal der Stadt finden sich dann auch alle Informationen. Es gibt auch schon einen Zeitrahmen: Zum Unipark-Fest 2022, das wäre der 14. Mai, soll die Seite online sein. (mz)