Die Historische Leichenhalle in Wörlitz wird saniert. Was die Eigentümer vorhaben und wie diese die Verbindung zur Domäne sehen.

Leichenhalle in Wörlitz wird saniert - Was den Eigentümer überrascht

Denkmalschutz in Sachsen-Anhalt

Die historische Leichenhalle am Wörlitzer Friedhof ist eingehaust.

Wörlitz/MZ - Das Gerüst und die schützenden Planen sind ein untrügliches Zeichen. An der historischen Leichenhalle am Wörlitzer Friedhof tut sich was. „Der erste Bauabschnitt hat begonnen“, vermeldet Sven Kielgas, einer der neuen Eigentümer des Denkmals.