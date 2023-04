Am Eingang zur Wittenberger Altstadt laufen mehrmonatige Bauarbeiten: Es geht um eine neue Mauer für einen wichtigen Gedenkort.

Legendärer Baum in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Die Mauer mag unspektakulär sein, der Baum, den sie weiträumig umfasst, ist es nicht: Seit Ende März ist der Bereich rund um die legendäre Luthereiche am Osteingang der Wittenberger Altstadt eine einzige Baustelle und entsprechend gesperrt. Bis auf ein Stück neben dem „Beraterhaus“ ist von der Mauer inzwischen auch nichts mehr zu sehen, sie wurde abgerissen. Allein der Verlauf lässt sich noch erkennen, doch selbst der trügt: 1950 wurde die 1925 errichtete Mauer an der Ecke des heutigen Kreisels verändert, um im damaligen Kreuzungsbereich eine bessere Sicht zu haben. Sogar Reste einer alten Ampel aus DDR-Zeiten habe man im Zuge der Bauarbeiten gefunden, berichtete die eigentlich für Straßenbau zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, Eike Geisler, bei einem Ortstermin auf der Fläche an der Ecke Collegien-/Lutherstraße.