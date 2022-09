Lauf auf der Motocross-Strecke - Die Hügel der vielen Qualen in Trebitz

trebitz/MZ - Das ist einmalig - zumindest in Sachsen-Anhalt. Das Motocross-Areal in Trebitz wird regelmäßig von den Läufern erobert. Die Bedingungen am Samstag sind ideal - Sonnenschein und 18 Grad. Die Strecke habe fast weltmeisterliche Bedingungen. „Da gab es schon ganz andere Jahre. Da blieb so mancher Schuh auf der Strecke“, erzählt Karl-Heinz Kotzur. Der Gesamtleiter hat 2011 das Event ins Leben gerufen. Die Rede ist von Karlis Härtetest. „Mit dem Namen habe nichts zu tun“, so der Chef. Die Meinungen der Sportler gehen weit auseinander. Die einen mögen die Herausforderung, andere finden es weniger toll. „Es kommt nie zu einem Ruhepuls“, so Lauf-Experte Olaf Kurzhals. „Das ist mein Lieblingslauf“, sagt Tobias Trabitz (TSG).