Auch in Wittenberg protestieren am Montag Bauern . Wo und wie der Verkehr eingeschränkt wurde und mit welchen Aktionen im Laufe des Tages zu rechnen ist.

Wittenberg/MZ - Deutschlandweit gibt es am Montag Verkehrsbehinderungen wegen der Bauernproteste. So auch in Wittenberg.

Seit etwa 7.30 Uhr stören Bauern mit ihren Protesten am Montagmorgen den Verkehr in Wittenberg. Die Landwirte pendelten zeitweise mit ihren Traktoren zwischen Pratau und Wittenberg auf der Bundesstraße 2. An einigen Fahrzeugen sind Schilder mit mahnenden Worten angebracht. Zum Beispiel, „Es ist kein Stand so hoch im Land, dass er nicht lebt von Bauernhand.“

Bauernproteste in Wittenberg. (Foto: Thomas Klitzsch)

Der Traktoren-Korso am frühen Morgen führte über die Bahnhofsbrücke zum Kurfürstenring und über die Amtsgerichtskreuzung auf die Hafenbrücke und dann wieder zur Elbbrücke. Auf dem Kreiverkehr in Eutzsch haben Bauern einen großen Misthaufen abgeladen, der inzwischen wieder beräumt wurde.

Bauernproteste in Wittenberg (Foto: Thomas Klitzsch)

Beamte der Polizei hatten das Geschehen im Blick und waren an einigen Orten positioniert. MZ-Beobachtungen zu Folge verlief der Protest am Montagmorgen friedlich.

Bauernproteste in Wittenberg. (Foto: Thomas Klitzsch)

Die Straßen wurden letztlich nicht blockiert, sondern nur behindert. Auch wurden Rettungswägen problemlos durchgelassen. Die Stimmung unter den Traktorfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern war MZ-Beobachtungen zufolge entspannt. Als Teil der Protestaktion hingen an einigen Ortseingangsschildern im Kreis Gummistiefel.

Auch in der Wittenberger Breitscheidstraße ist ab 10 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Laut Polizeiangaben sind derzeit mehr als 70 Traktoren vor der Kreisverwaltung versammelt. Dazu aufgerufen hatten die Organisatoren der Bewegung „Reformation 2.0“.

Einschränkungen für den Schülerverkehr gab es Informationen des Kreissprechers Alexander Baumbach zu Folge am Montag nicht. Im Jessener Land gab es im Übrigen keine Behinderungen durch Protestaktionen der Bauern.