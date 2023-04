Landwirte im Landkreis Wittenberg sorgen sich um ihre Flächen, weil PV-Anlagen vielerorts geplant werden. In einer Veranstaltung mit Grünen-Landtagsabgeordneten Dorothea Frederking in Pretzsch hagelt es Kritik.

Pretzsch/MZ - Die Stimmung am Montagabend ist aufgeheizt: In einigen Zuhörern steigt Unmut auf, als die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Frederking ein umfassendes Photovoltaik-Großflächenkonzept für Äcker und Grünflächen vorstellte. „Wenn ich höre, was Sie hier erzählen, dann stehen mir die Tränen in den Augen“, äußert Landwirt Christian Gramzow aus Merschwitz Unverständnis für die Vorschläge und Bestrebungen der Politikerin.