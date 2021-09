Landrat Tylsch kritisiert heftige Verbal-Attacken auf Impf-Helfer im Kreis Wittenberg - Und droht mit rechtlichen Konsequenzen

Das Impfzentrum wird in Kürze geschlossen.

Wittenberg/MZ - Als entspannt hat Landrat Christian Tylsch (CDU) beim Kreistag am Montag die gegenwärtige Corona-Lage im Kreis Wittenberg bezeichnet. „Das Einzige, was uns Sorgen bereitet, ist die Impfquote.“ Die liegt aktuell bei 56,4 Prozent - im Bundesschnitt sind es 64,2 Prozent.

Einfach wie möglich

„Wir brauchen“, rechnet Tylsch vor, „98.000 geimpfte Menschen, um auf die Herdenimmunität zu kommen.“ Dafür fehlen noch 24.600 Personen, die sich immunisieren lassen. Der Landkreis tue gegenwärtig alles, um das Impfen so einfach wie möglich zu machen. Dass das ein Ende haben wird, darauf weist der Landrat ausdrücklich hin und bittet dringend, die angebotenen Gelegenheiten zu nutzen.

Ende September wird das Impfzentrum in der Turnhalle des Berufsschulzentrums in Wittenberg geschlossen, kündigt Tylsch an. Danach werde es noch die mobilen Impfteams geben - aber voraussichtlich lediglich bis Ende April des nächsten Jahres: „Dann endet die Finanzierung.“

Die Impfaktion an den Schulen läuft nach den Worten des Landrates mit „guten Quoten“. So nicht hinnehmbar seien allerdings die Störungen von Impfgegnern (die MZ berichtete). Gegen Demonstrationen sei nichts einzuwenden, so Tylsch, wohl aber dagegen, dass Mitarbeiter „auf das Böseste beleidigt werden“. Der Landkreis behalte sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten.

Zwei neue Infektionen

Bislang sind nach Verwaltungsangaben rund 1,7 Millionen Euro für den Betrieb des Impfzentrums in Wittenberg ausgegeben worden. Ein großer Teil davon, 1,1 Millionen, ist bereits erstattet worden. Der Rest werde beim Land geltend gemacht.

Am Dienstag sind im Landkreis Wittenberg lediglich zwei neue Infektionen mit dem Corona-Virus registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter und liegt jetzt bei 30. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Covid-19-Hospitalisierungen wird mit einem Wert von 0,8 angegeben, ist also niedrig. Derzeit nicht mit Pandemie-Patienten belegt sind Intensivstationen.