Landrat ruft zum Impfen beim mobilen Team auf

Wittenberg/MZ - Zusätzliche Corona-Schutzimpfungen können in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Wittenberg und einem mobilen Impfteam in Gräfenhainichen angeboten werden. Das kündigt Gräfenhainichens Bürgermeister Enrico Schilling an. Vorgesehen ist der Mittwoch der kommenden Woche. Die Erstimpfung würde somit am 28. Juli zwischen 8.30 und 15 Uhr erfolgen, die Zweitimpfung ist am 8. September vorgesehen.

Es können sich alle Personen, ab einem Alter von 16 Jahren, die es wünschen und deren gesundheitliche Voraussetzungen es zulassen, mit dem mRNA-Impfstoff von BionTech/Pfizer impfen lassen, heißt es in der Pressemitteilung des Stadtoberhauptes.

Allerdings sei eine Anmeldung erwünscht. Diese soll einen reibungslosen Ablauf ermöglichen und Wartezeiten vermeiden helfen. Diese Termine können unter der kostenfreien Service-Nummer 08001/343433 vereinbart werden. Die Nummer ist montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 14 Uhr besetzt.

Mit dieser und weiteren Aktionen reagiert der Landkreis auf die Situation, dass es mehr Impfstoff gibt, als derzeit nachgefragt wird. Das erklärt Landrat Christian Tylsch (CDU) auf der Landkreisseite.

Unter anderem hatte es Ende vergangener Woche eine Impfaktion bei der Sitel GmbH in Wittenberg gegeben. In dem Callcenter hatten sich 30 Mitarbeiter impfen lassen. Weitere Unternehmen, die an einer Impfung vor Ort interessiert sind, können sich beim Landkreis melden.

„Machen Sie von unseren Impfangeboten Gebrauch!“, um eine mögliche vierte Infektionswelle zu verhindern, appelliert Landrat Tylsch. Auf der Landkreisseite schreibt er: „Jeder von uns kann auf diese einfache Art und Weise zu einer höchstmöglichen Impfrate im Landkreis und verantwortungsvoll zur Eindämmung der Pandemie beitragen.“

Indes lagen am Wochenende gegenüber Freitag noch keine neuen Zahlen zur 7-Tage-Inzidenz vor. Meldungen dazu gibt es vom Robert-Koch-Institut erst am heutigen Montag. Freitag hatte der Landkreis eine Inzidenz von 1. (mz)