Landkreis Wittenberg wappnet sich für hohe Preise

Höhere Kosten werden in verschiedenen Bereichen erwartet. Was genau kommt, ist schwer vorhersehbar. Arbeitsgruppe befasst sich mit möglichen Ausfällen.

Blick in den Kreistag

Wittenberg/MZ - Die Energie-Krise wird auch den Landkreis hart treffen. Das machte Landrat Christian Tylsch bei der ersten Sitzung des Kreistages nach der Sommerpause am Montagabend sehr klar. „Wir werden mit einem deutlichen Minus das Jahr 2023 planen müssen“, erklärte der Christdemokrat angesichts der anstehenden Haushaltsberatungen. Der Kreis verfüge über 130 Liegenschaften. Zwar sei in Sachen energetische Sanierung schon einiges passiert, dennoch ist ein erheblicher Kostenanstieg absehbar, so Tylsch.