Landkreis Wittenberg signalisiert Unterstützung für Spielraumsuche der Malschule

Cranachhof in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Der Landkreis beabsichtigt grundsätzlich, sich an der Finanzierung der Malschule im Wittenberger Cranach-Hof zu beteiligen. Das verlautete bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Kultur. Allerdings wird es vorerst keine Beschlussvorlage zu dem Thema geben, kündigte Vizelandrat Jörg Hartmann (CDU) an. Ein Entwurf existiere zwar, der soll aber im Zusammenhang mit dem Haushalt für nächstes Jahr zunächst keine Rolle spielen - um das Ziel, eine Erhöhung der Kreisumlage zu vermeiden, nicht zu gefährden.

Deshalb habe die Verwaltung nach Alternativen gesucht, so Hartmann. Nach seinen Worten fand auch ein Gespräch zwischen dem Landrat und dem Geschäftsführer der Cranach-Stiftung statt. Ein Kompromiss könnte sein, die im Haushalt verankerte Kultur-Förderung zu nutzen - von 17.000 Euro sei da die Rede, erklärte der Vizelandrat. Nicht zuletzt als Signal der Bereitschaft, sich beteiligen zu wollen. Das bedeute nicht, später nach einer „nachhaltigen und höheren Variante“ zu suchen. Als Möglichkeit nannte er das Bildungszentrum Lindenfeld oder das Budget für präventive Kinder- und Jugendarbeit. Das könnte Spielräume über das Jahr 2022 hinaus eröffnen.

Reinhard Rauschning, der Vorsitzende des Kulturausschusses, sagte: „Der Weg ist eigentlich egal, Hauptsache, es klappt. Wir müssen dran bleiben.“ Er erinnerte daran, dass vor Jahren schon einmal eine Haushaltsstelle existierte, um die Jugendkunstschule zu unterstützen.

Die Malschule gibt es seit 1996 im Cranach-Hof in der Schlossstraße. Dort, wo einst Lucas Cranach der Ältere und sein Sohn Lucas Cranach der Jüngere ihre Malerwerkstatt betrieben. Die Schule knüpft an die Tradition der Ausbildung und Nachwuchsförderung an - im Angebot befinden sich unter anderem Workshops, Kurse oder Schulprojekte.