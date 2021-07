Landkreis Wittenberg reduziert Testpflicht

Die sechste Rechtsverordnung ist in Kraft. Was das für die Bürger bedeutet.

Wittenberg - Weitere Erleichterungen in der Corona-Pandemie gibt es aufgrund der schon länger anhaltenden niedrigen Inzidenzwerte. Der Landkreis hat am Donnerstag die Testpflicht deutlich verringert. Für immer weniger Aktivitäten, für Veranstaltungen, Einrichtungen und Angebote sind negative Testergebnisse vorzulegen. Das geht aus der 6. Rechtsverordnung des Landkreises zur Eindämmung von SARS-CoV-2 hervor, die am 15. Juli in Kraft getreten ist.

Es bestehe keine Testpflicht mehr für außerschulische Bildungsangebote und Angebote von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen sowie vergleichbarer Einrichtungen, für soziokulturelle Zentren, Bürgerhäuser, Seniorenbegegnungsstätten und –treffpunkte und Angebote der Mehrgenerationshäuser, der Kultureinrichtungen, Spielhallen und Spielbanken und von Wettannahmestellen. Darüber hinaus sei die Testpflicht in Tierhäusern und anderen Gebäuden in Tierparks, in zoologischen und botanischen Gärten sowie bei ähnlichen Freizeitangeboten aufgehoben.

Das gelte auch für Indoor-Spielplätze, Saunen und Dampfbäder, für Stadt- und Naturführungen, in geschlossene Räumen von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes sowie beim Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen mit Ausnahme der Teilnehmer an Wettkämpfen, heißt es seitens des Kreises.

Seit Donnerstag hat der Landkreis wieder eine 7-Tage-Inzidenz von 1. Zwei Tage lang galt null, inzwischen gibt es eine Neuinfektion. Insgesamt sind seit Corona-Ausbruch 6.691 Infektionen im Kreis nachgewiesen worden. (mz)