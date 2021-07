Landkreis Wittenberg lässt wieder Besucher rein

Wittenberg - Schrittweise Öffnungen gibt es für Besucher der Kreisverwaltung in den kommenden Tagen. Das kündigte Pressesprecher Ronald Gauert an. Generell werde aber empfohlen, auch weiterhin persönliche Kontakte und eine damit verbundene mögliche Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Vorzugsweise sollten die Fachdienste der Verwaltung auch künftig telefonisch, per E-Mail oder per Brief kontaktiert werden.

Für die Fahrerlaubnisbehörde ist mindestens bis zum 30. September eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich, heißt es in der Ankündigung der Verwaltung. Das hänge zum einen mit dem Vorlauf bei der Terminvorgabe zusammen, zum anderen mit einer Softwareumstellung.

Nur noch kommende Woche

Auch die Kfz-Zulassungsbehörde hält an einer vorherigen Terminvereinbarung fest. Das gilt jedoch nur noch für die erste Augustwoche. Ab 9. August können dann die Sprechzeiten ohne vorherige Terminvergabe genutzt werden. Ausnahme ist der Mittwoch, hier bleibt es prinzipiell dabei, dass Termine vergeben werden.

Andere Fachdienste können zu den Sprechzeiten - dienstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr - ohne Terminvergabe aufgesucht werden. Zudem können für die anderen drei Wochentage Termine vereinbart werden.

Bürgerbüros bleiben zu

Die Bürgerbüros in Jessen und Gräfenhainichen bleiben laut Verwaltung zunächst geschlossen. Nach vorheriger telefonischer Vereinbarung sollen dort insbesondere für die Aufgabenbereiche der Fachdienste Soziales, Jugend und Bildung sowie Gesundheit Beratungstermine angeboten werden.

Weitere Ausführungen, so zu Regelungen im Gebäude und Zeiten, sind auf der Webseite des Kreises landkreis-wittenberg.de zu finden. (mz)