Landkreis Wittenberg geht auf Nummer sicher

In Kryptowährungen wird Geld des Landkreises nicht angelegt.

Wittenberg - Kryptowährungen sind als Geldanlage tabu. Der Landkreis hat sich eine Richtlinie gegeben, wie mit Finanzmitteln, die nicht sofort benötigt werden, umgegangen werden soll. Es geht um Summen wie etwa jene, die beim Verkauf des Gewerbegebietes in Vockerode kassiert worden sind oder um Mittel der „investiven Sonderrücklage“.

Sicherheit hat Priorität

In der Richtlinie, die auch der Kreistag bei einer Stimmenthaltung jüngst verabschiedet hat, wird „in der Abwägung zwischen Sicherheit und Ertrag der Sicherheit eine deutliche Priorität“ eingeräumt. Das heißt, dass die Geldanlage lediglich in solchen Bereichen erfolgen darf, in denen „eine Rückzahlung des gesamten nominalen Kapitals“ gewährleistet werden kann.

Aus diesem Grund wird der Landkreis Wittenberg bei Privatbanken keine Einlagen platzieren, wegen des möglichen Restrisikos. Ausgeschlossen sind zum Beispiel außerdem Anlagen in Fremdwährungen, Aktien, Zinsderivate, Investmentfonds oder eine Investition in Edelmetalle.

Problem Strafzinsen

Kämmerer Björn Einbrodt weist auch auf die allgemein schwierige Situation am Geld- und Kapitalmarkt hin. Einerseits ließen sich kaum noch Zinserträge erzielen, andererseits werden oberhalb bestimmter Freibeträge zunehmend Gebühren für die Verwahrung liquider Mittel erhoben. Als Beispiel nannte Einbrodt die Stadt Stuttgart, die nach seinen Worten schon über 270.000 Euro an Strafzinsen zahlen musste.

Die niedrigen Zinsen bedeuten, dass eine „Ertragserzielung“ am Geldmarkt gegenwärtig kaum möglich sei. Privatbanken, so der Experte, böten womöglich profitablere Anlagemöglichkeiten, nur eben sei dort das Risiko auch größer. (mz)