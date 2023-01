Landkreis bei Grüner Woche: Biokeks und Klima-Kuhstall

Was Unternehmen aus der Wittenberger Region von Wikana bis SKW Piesteritz auf der Messe „Grüne Woche“ in Berlin präsentieren.

Wittenberg/MZ - Nach dreijähriger Corona-Pause beginnt am heutigen Freitag in Berlin wieder die Grüne Woche. Für zehn Tage wird das Messegelände unterm Funkturm damit wieder ein Magnet für Fachpublikum und für die Verbraucher. Auch Unternehmen aus dem Landkreis Wittenberg beteiligen sich erneut an der weltgrößten Ernährungs- und Agrarmesse, zum Beispiel Wikana.