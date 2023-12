Ein Mann aus Annaburg muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Was die Berufungsinstanz jetzt angeordnet hat und warum.

Das Verfahren gegen einen Mann aus Annaburg wird sich vor dem Landgericht Dessau-Roßlau bis in das neue Jahr ziehen.

Dessau/Annaburg/MZ. - Das Verfahren gegen einen Angeklagten aus Annaburg, der sich vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen vorsätzlicher Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung zu verantworten hat, reicht jetzt bis ins neue Jahr. Vor dem Termin am 8. Januar 2024 soll es jedoch am 18. Dezember weitergehen. Die Berufungsinstanz unter dem Vorsitz von Siegrun Baumgarten will die Beweisaufnahme mit zusätzlichen Zeugen fortsetzen.