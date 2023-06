Landgericht Dessau-Roßlau Da Haftstrafe für Einbruch in Gräfenhainichen droht, zieht Bitterfeld-Wolfener Berufung zurück

Ein Angeklagter muss sich vor dem Landgericht Dessau-Roßlau wegen Einbruchs in eine Lagerhalle in Gräfenhainichen verantworten. Worum es noch geht und was der Richter sagt.