Der Wittenberger Lokalmatador Oliver Mende gewinnt erneut die offenen Landesmeisterschaften in Pratau. Dabei ist die Konkurrenz international und stark.

Zwei Deutsche Meister in Pratau unter sich: Elisabeth Faust aus Radebeul spielt gegen den Lokalmatadoren Oliver Mende.

Pratau/MZ - Im Ricochet ist es wie in jeder anderen Sportart auch: Der Favorit ist immer der andere. Jiří Krůček aus Prag ist die Nummer vier in Europa und damit bei seiner Premiere bei den offenen und jetzt auch internationalen Landesmeisterschaften in Pratau der Sieganwärter - zumindest auf dem Papier.