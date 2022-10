Landesliteraturtage in Wittenberg beendet

Mit einer Revue enden in der Phönix Theaterwelt Wittenberg die Landesliteraturtage.

Wittenberg/MZ - Zwei Vorhänge, mehrere Minuten Applaus: Es ist kurz nach 21 Uhr, als am Samstag die 31. Landesliteraturtage in der Phönix Theaterwelt Wittenberg offiziell beendet werden. Zum Finale wurde in der Regie von Markus Schuliers unter dem Titel „Re(DE)vue“ ein vielfältiges Programm geboten, dessen Mitwirkende zahlenmäßig dem Publikum Konkurrenz machten, denn mehr als 100 werden es - leider - nicht gewesen sein, die sich im großen Saal des Theaterhauses vor der Bühne niedergelassen hatten.