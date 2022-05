Landesgartenschau 2027 kommt nach Wittenberg

Wittenberg/MZ - Wittenberg bekommt die Laga! Diese Nachricht, die am frühen Nachmittag aus Magdeburg in der Lutherstadt eintraf, beendete am Dienstag mit einem Schlag Befürchtungen, der Vergabeprozess könnte sich endlos in die Länge ziehen. „Die Entscheidung ist gefallen: die Lutherstadt Wittenberg wird die 6. Landesgartenschau (Laga) 2027 in Sachsen-Anhalt ausrichten“, hieß es kurz und knackig in der Mitteilung aus der Staatskanzlei. „Unter dem Motto ,Stadt an der Elbe’ wird sich die Lutherstadt knapp einer halben Million Besuchern aus Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern präsentieren“, wurde sogleich auch eine Prognose gewagt.

